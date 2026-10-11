«СКА-Нефтяник» завоевал Кубок России по хоккею с мячом 2026

Голами за команду-победителя отметились Владимир Каланчин (18-я и 40-я минуты), Туомас Мяяття (27-я и 53-я), Егор Ахманаев (46-я и 65-я) и Семён Чупин (81-я).
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