Продажи электромобилей в России в 2023 году выросли в 4,4 раза

В России активно растет спрос на электромобили. За январь–август 2023 года было продано 6,99 тыс. новых электрокаров — в 4,4 раза больше (+340%), чем за тот же период прошлого года, рассказали «Известиям» в аналитическом агентстве «Автостат».
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