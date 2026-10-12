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АвтоИдеи

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Личный опыт: 1100 км за рулём Lada Iskra и Vesta — что изменилось после пересечения

Личный опыт: 1100 км за рулём Lada Iskra и Vesta — что изменилось после пересечения

Когда появляется возможность провести несколько недель за рулём двух близких по классу автомобилей, начинаешь замечать детали, которые обычно ускользают при коротком тесте.

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