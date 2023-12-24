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Учёные выяснили местонахождение легендарного царства Пунт

Учёные выяснили местонахождение легендарного царства Пунт

Приматы подсказали, где расположено царство Пунт – легендарный край блаженства и изобилия.Ещё в начале XIX века учёные нашли египетский папирус с литературным произведением, неофициально названым "Сказка о потерпевшем кораблекрушение".

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