Адам Сильвер рассчитывает на появление первой женщины во главе клуба НБА в течение 5 лет

Комиссионер НБА Адам Сильвер считает, что лиге пора назначить первого главного тренера-женщину. Сильвер поделился ожиданиями, когда это произойдет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх