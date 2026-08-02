Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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За время спецоперации 111 десантников стали Героями РФ ! С ДНЁМ ВДВ!

За время спецоперации 111 десантников стали Героями РФ ! С ДНЁМ ВДВ!

Командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский, на полевом пункте управления гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка лично вручил государственные награды военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в Запорожской области.

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