За время спецоперации 111 десантников стали Героями РФ ! С ДНЁМ ВДВ!

Командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский, на полевом пункте управления гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка лично вручил государственные награды военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в Запорожской области.
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