Все "лучшее" детям...

ЧИПЫ ДЕТЯМВ 2022 году перед саммитом G20 веб-портал Всемирного экономического форума провозгласил, что вживление микрочипов детям является "обоснованным и рациональным" решением: "Как бы страшно ни звучало слово чипы, они являются частью естественной эволюции, которую когда-то претерпели и другие носимые (человеком) вещи".