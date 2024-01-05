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The Telegraph: Россия готовит масштабное наступление на Харьков

The Telegraph: Россия готовит масштабное наступление на Харьков

Российские войска планируют широкомасштабные наступательные действия в направлении Харькова. По мнению газеты The Telegraph, на это указывают интенсивные обстрелы военных объектов города со стороны ВС РФ.

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Комментарии
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Николай Титов
Вот уж кто-кто, а Подоляк  редкая тварь.  Человек с открытым таким, славянским лицом, но в голове у него лютая ненависть к России и Россиянам.  Была бы у него возможность , он бы нас всех живьём сжигал и мужчин и женщин и детей.   Таких вот как раз и нужно мочить, даже в сортирах.  Очень перспективный кадр для нашего спецназа!
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12 час.
OS
Olga Sharonova
Да и такие люди понимают только страх за свою шкуру и готовы на любые нечеловеческие зверства.
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4 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Как без Пригожина вы собираетесь где то наступать?
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1 час.

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