The Telegraph: Россия готовит масштабное наступление на Харьков

Николай Титов

Вот уж кто-кто, а Подоляк редкая тварь. Человек с открытым таким, славянским лицом, но в голове у него лютая ненависть к России и Россиянам. Была бы у него возможность , он бы нас всех живьём сжигал и мужчин и женщин и детей. Таких вот как раз и нужно мочить, даже в сортирах. Очень перспективный кадр для нашего спецназа!