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Полицейские Татарстана задержали подозреваемых в особо тяжких преступлениях

В отделы полиции Республики Татарстан обратились двое жителей г. Агрыз с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности молодых людей, которые, применив в отношении потерпевших физическое насилие, незаконно завладели их имуществом.

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