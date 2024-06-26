Полицейские Татарстана задержали подозреваемых в особо тяжких преступлениях

В отделы полиции Республики Татарстан обратились двое жителей г. Агрыз с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности молодых людей, которые, применив в отношении потерпевших физическое насилие, незаконно завладели их имуществом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)