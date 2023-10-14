США опасается насчет вторжения Азербайджана в Армению

Politico: США опасаются насчет вторжения Азербайджана в южную Армению Госсекретарь Блинкен допустил, что в ближайшие недели Азербайджан может вторгнуться в южную Армению — в этой части должен проходить Зангезурский коридор из основной части Азербайджана в эксклав НахичеваньФото: David Ghahramanyan / Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей на прошлой неделе о существовании рисков вторжения Азербайджана в Армению, сообщает Politico со ссылкой на источники.