Страна и люди
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Страна и люди

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США опасается насчет вторжения Азербайджана в Армению

США опасается насчет вторжения Азербайджана в Армению

Politico: США опасаются насчет вторжения Азербайджана в южную Армению Госсекретарь Блинкен допустил, что в ближайшие недели Азербайджан может вторгнуться в южную Армению — в этой части должен проходить Зангезурский коридор из основной части Азербайджана в эксклав НахичеваньФото: David Ghahramanyan / Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил группу законодателей на прошлой неделе о существовании рисков вторжения Азербайджана в Армению, сообщает Politico со ссылкой на источники.

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