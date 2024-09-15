Почему инвесторы забирают деньги из Ethereum ETF когда растет ETH?

Несмотря на рост цены ETH, инвесторы, владеющие паями в Ethereum ETF, активно продают свои доли. Это может свидетельствовать о том, что: Идет фиксация прибыли: Некоторые инвесторы, вложившиеся в Ethereum ранее, решили зафиксировать полученную прибыль.
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