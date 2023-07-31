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Кристиан Хорнер: «Перес понимает, что титул-2023 недостижим, если с Ферстаппеном не случится чего-то катастрофического»

Перед гонкой в Бельгии советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что Перес «проснулся ото сна о титуле».

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