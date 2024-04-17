В прибалтийской стране возобновили закупки русского зерна

АндрейБорков

А какого хрена мы продаем зерно(стратегический товар, ресурс) ВРАЖЕСКОМУ государству? То есть мы их кормим, а они на нас и грязь льют, и санкции вводят, и про нас всякую непотребность вслух и очень громко вещают, их вояки против России на УкРуине воюют, они УкРуине оружие и вооружение поставляют.... А мы им продаем зерно!!!! Что вообще происходит? Это все равно, что в декабре 1942 года, в разгар Сталинградской битвы СССР начали бы поставки зерна и нефти в Болгарию или Румынию! Как такое вообще может быть?