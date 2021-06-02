Ростех напомнил о рисках иностранного оборудования для 5G

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ростех не против запуска пилотных проектов по сетям 5G на иностранном оборудовании, но есть риски отключения из-за рубежа и информационной безопасности, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью изданию РБК.