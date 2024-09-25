Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал уволить посла Украины в США

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал главу Украины Владимира Зеленского уволить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову за организацию визита президента Украины на оружейный завод в Пенсильвании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии