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Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал уволить посла Украины в США

Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал уволить посла Украины в США

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал главу Украины Владимира Зеленского уволить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову за организацию визита президента Украины на оружейный завод в Пенсильвании.

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