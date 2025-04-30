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Лабрадор-ретривер: цена, описание, характер. Как правильно ухаживать за собаками этой породы?

Лабрадор-ретривер: цена, описание, характер. Как правильно ухаживать за собаками этой породы?

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Подтверждаю!!! Один недостаток - 11.5 лет, рак мочевого пузыря! И все болезни начали приставать, 12 лет - маловато!
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15 час.
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