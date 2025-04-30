Лабрадор-ретривер: цена, описание, характер. Как правильно ухаживать за собаками этой породы?

Лабрадоры-ретриверы входят в топ-10 самых любимых пород собак у россиян. Это собаки-компаньоны: они отлично уживаются с людьми, ладят с детьми, служат поводырями для слепых и собаками-терапевтами в больницах.
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