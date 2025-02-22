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Свежие комментарии

Они тоже любят селфиться:)

Думаете, только люди могут фотографировать сами себя на расстоянии вытянутой руки?! В наш век продвинутых технологий, уже даже животные умеют делать селфи! Мы приготовили вам подборку самых забавных фото.

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