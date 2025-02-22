Они тоже любят селфиться:)

Думаете, только люди могут фотографировать сами себя на расстоянии вытянутой руки?! В наш век продвинутых технологий, уже даже животные умеют делать селфи! Мы приготовили вам подборку самых забавных фото.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии