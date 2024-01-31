Напавшие с топором на сборщиков кедровых орехов россияне сели на 10 и 12 лет

В Забайкалье суд вынес приговор за нападение с топором на сборщиков орехов Улетовский районный суд Забайкальского края вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении на сборщиков кедровых орехов.
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