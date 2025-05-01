С 1 мая на украинских АЗС начнут продавать бензин с добавлением спирта

С 1 мая украинские АЗС начнут продавать бензин с добавлением биоэтанола, сообщает ТАСС. По информации агентства, нововведение обусловлено обязательствами Киева по внедрению европейских норм для евроинтеграции.
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