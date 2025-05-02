Губернатор собрал свердловскую элиту и взял бензопилу, было неожиданное продолжение. Фото

Врио свердловского губернатора Денис Паслер перестроил формат традиционных субботников: собрал топ-чиновников в выходной, вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым прибрался в Шарташском лесопарке, а, посадив ель у госпиталя ветеранов войн, навестил раненых бойцов.
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