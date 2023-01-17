Военное обозрение

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Макеевка, Днепропетровск, танки... Грядет ли эскалация конфликта

Макеевка, Днепропетровск, танки... Грядет ли эскалация конфликта

Запад жаждет крови Западные общества требуют крови! Но ни в коем случае не своей. Подавление любой воли к сопротивлению доминированию запада – это веками было основой их процветания.

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