Международный день врача в 2024 году. Дата, история и традиции праздника в России

В октябре российские медицинские учреждения отмечают Международный день врача. И хотя главный медицинский праздник приходится на июнь, в этот день тоже принято поздравлять тех, кто лечит людей и помогает им заботиться о здоровье.
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