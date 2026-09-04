На 88 АЗС Крыма 4 сентября начали продажу бензина по фиксированной цене

Общий объём, направленный в розницу, — 227 тонн.Как сообщил глава Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, сегодня бензин марки АИ-95 по цене до 100 рублей за литр можно купить на 88 заправочных станциях.
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