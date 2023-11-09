Секрет возвращения Пугачёвой в Россию раскрыт: дело не в пенсии и не в Галкине*

Секрет очередного возвращения Аллы Пугачёвой в Россию раскрыт. Дело вовсе не в пенсии и не в заботе о Максиме Галкине*?Вечером 2 ноября русскоязычные информационные ресурсы всколыхнула сенсационная новость: Алла Пугачёва пересекла границу России! Загадочные, почти шпионские, обстоятельства въезда певицы в Россию (через Прибалтику практически пешком в Псковскую область, потом ночным поездом до столицы) сразу вызвали живой интерес общественности.