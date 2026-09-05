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Мировое обозрение

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Путин: «Восток Ойл» поможет в развитии Сибири, Арктики и Дальнего Востока

Путин: «Восток Ойл» поможет в развитии Сибири, Арктики и Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин обозначил место проекта «Восток Ойл» в стратегии развития восточных и арктических территорий страны.

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