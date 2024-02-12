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ГТРК Татарстан

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Молодежь Татарстана примет участие в Всемирном фестивале молодежи

Молодежь Татарстана примет участие в Всемирном фестивале молодежи

Молодежь из Татарстана готовится принять участие в Всемирном фестивале молодежи. В последние выходные делегация из республики прошла обучение перед мероприятием, которое запланировано на период с 1 по 7 марта в Сочи, на территории образовательного центра «Сириус».

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