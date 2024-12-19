Мочегонные не такие и безобидные – могут и убить: доктор Мясников рассказал, когда препарат становится ядом Ольга БезродняяДоктор Мясников делится важной информацией о потенциальных опасностях, связанных с нерациональным использованием мочегонных средств.
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