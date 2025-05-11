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Супермодель Хайди Клум снялась в топе и кожаных брюках

Супермодель Хайди Клум снялась в топе и кожаных брюках

Супермодель и телеведущая Хайди Клум снялась в топе и кожаных брюках. Фото опубликованы в Instagram. 51-летняя Хайди Клум была запечатлена в темно-сером облегающем топе с прозрачной вставкой, черных кожаных брюках, толстовке на молнии и сапогах на каблуках.

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