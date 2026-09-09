Порядок назначения страховых пенсий по старости изменится с 1 января

Страховые пенсии по старости, в том числе по досрочным основаниям, с 1 января 2027 года в России будут назначать автоматически без каких-либо требований данных от получателя, сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова.
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