Вину признал, сотрудничать готов. СК обрисовал детали дела Фадеенко о взятке, там госконтракты на 300 млн рублей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вину признал, сотрудничать готов. СК обрисовал детали дела Фадеенко о взятке, там госконтракты на 300 млн рублей.