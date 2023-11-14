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Дженсон Баттон: «В 2024-м возможны неожиданности. Не считаю, что все будет складываться в пользу «Ред Булл»

В следующем сезоне «Ред Булл» окажут сопротивление, предположил чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон.

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