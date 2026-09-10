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«Сидни сама вышла на нас с предложением о партнерстве». CEO биржи Novig про рекламу с обнаженной Суини

CEO биржи прогнозов Novig Джейкоб Фортински рассказал о сотрудничестве с Сидни Суини. 28-летняя актриса снялась в рекламе Novig в обнаженном виде.

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