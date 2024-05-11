Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 млн рублей

ФНС заблокировала часть счетов непобеждённого бойца.фото: Никеричев Андрей/агентство «Москва»--> У бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова нашли долг на сумму более чем в 300 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС).