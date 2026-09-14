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За рулем

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Популярный в России «рамник» подготовили к серьезному бездорожью

Популярный в России «рамник» подготовили к серьезному бездорожью

Рамный Tank 300 обзавелся новой версией – с удлиненным кузовом и переработанной подвеской. Имя у нее Hooke Trail, а премьера в Китае намечена на конец сентября.

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