🚧 В Евпатории до конца года планируют завершить капремонт улицы 51-й Армии В связи с масштабными работами будут ограничения в движении, сообщил первый заместитель главы администрации города Антон Новиков.
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🚧 В Евпатории до конца года планируют завершить капремонт улицы 51-й Армии В связи с масштабными работами будут ограничения в движении, сообщил первый заместитель главы администрации города Антон Новиков.