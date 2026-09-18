Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Страны, которым досталось всё: почему США и Британии не нужно было воевать за своё место

Наполеон, по преданию, говорил, что политика государства заключена в его географии. Фраза, скорее всего, апокриф, но мысль верная: границы, реки, горы и выход к морю задают стране коридор возможностей задолго до того, как в ней появятся правительства и идеологии.

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