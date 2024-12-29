Из участников СВО – в новую элиту: как в России работает программа «Время героев»

Программа «Время героев», стартовавшая в 2024 году, уже продемонстрировала впечатляющие результаты. Участники специальной военной операции становятся лидерами федерального и регионального уровней, прокладывая путь к новым стандартам управления.
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