«Восстала из мертвых»: помилованная Путиным украинская летчица Савченко выжила после удара авиабомбы

АС

Анатолий Страшко

Вот сейчас впору посмотреть какие каналы у нас так легко распространяли этот фейк , о том, что она убита. Ведь они по сути себя дискредитировали , распространяя непроверенное. А если глубже копнуть так дискредитировали всю российскую блогосферу. Хохлобандеровцы это не преминут раздуть , типа- кому вы верите, ведь там сплошные фейки.