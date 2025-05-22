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«Восстала из мертвых»: помилованная Путиным украинская летчица Савченко выжила после удара авиабомбы

«Восстала из мертвых»: помилованная Путиным украинская летчица Савченко выжила после удара авиабомбы

БлокнотРУ Экс-депутат Рады записала видеообращение на фоне цветущей калины. Слухи о ее смерти после предполагаемого авиаудара распространились в СМИ, однако спустя некоторое время Савченко опубликовала видеообращение, развеяв сомнения.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Вот сейчас впору посмотреть какие каналы у нас так легко распространяли этот фейк , о том, что она убита. Ведь они по сути себя дискредитировали , распространяя непроверенное. А если глубже копнуть так дискредитировали всю российскую блогосферу. Хохлобандеровцы это не преминут раздуть , типа- кому вы верите, ведь там сплошные фейки.
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13 час.
Часовщик
Сидит где-то в тылу,вот и не попала под раздачу.
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11 час.
M
Marisha
конченная тварь
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26 мин.
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