«Восстала из мертвых»: помилованная Путиным украинская летчица Савченко выжила после удара авиабомбы

БлокнотРУ Экс-депутат Рады записала видеообращение на фоне цветущей калины. Слухи о ее смерти после предполагаемого авиаудара распространились в СМИ, однако спустя некоторое время Савченко опубликовала видеообращение, развеяв сомнения.
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