Голос Мордора: Высокомерие часто приводит к идиотизму

Недооценка противника так же вредна, как и переоценка. Если в первом случае можно просто получить сильный и неожиданный удар, то во втором случае это просто вредно для нервов Я вот сейчас вспоминаю, как после харьковской неудачи многие блогеры и журналисты патриотического сегмента начали восхвалять НАТО, передовую тактику и .
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