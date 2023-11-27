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Голос Мордора: Высокомерие часто приводит к идиотизму

Голос Мордора: Высокомерие часто приводит к идиотизму

Недооценка противника так же вредна, как и переоценка. Если в первом случае можно просто получить сильный и неожиданный удар, то во втором случае это просто вредно для нервов Я вот сейчас вспоминаю, как после харьковской неудачи многие блогеры и журналисты патриотического сегмента начали восхвалять НАТО, передовую тактику и .

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