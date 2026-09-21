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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о завершении карьеры Хэйса: «0 очков говорят сами за себя. Непонятно, зачем «Ак Барс» его брал»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение форварда « Ак Барса » Кевина Хэйса завершить карьеру .

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