Макрон унижен: Трамп грубо поддел президента Франции в споре о территориях

Территориальный спор между президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном о принадлежности островов Сен-Пьер и Микелон, расположенных в 20 км к югу от канадского острова Ньюфаундленд, является очередной попыткой Трампа унизить Макрона.