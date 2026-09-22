Макрон унижен: Трамп грубо поддел президента Франции в споре о территориях

Территориальный спор между президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном о принадлежности островов Сен-Пьер и Микелон, расположенных в 20 км к югу от канадского острова Ньюфаундленд, является очередной попыткой Трампа унизить Макрона.
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