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Аргументы и Факты

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Макрон унижен: Трамп грубо поддел президента Франции в споре о территориях

Макрон унижен: Трамп грубо поддел президента Франции в споре о территориях

Территориальный спор между президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном о принадлежности островов Сен-Пьер и Микелон, расположенных в 20 км к югу от канадского острова Ньюфаундленд, является очередной попыткой Трампа унизить Макрона.

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