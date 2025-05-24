ВОЗ: создан препарат, эффективный против трудно поддающейся лечению гипертонии

Ученые представили обнадеживающие результаты крупного международного клинического исследования: новый препарат лорундростат значительно снижает артериальное давление у людей с трудно поддающейся лечению гипертонией.
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