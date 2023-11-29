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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер и Шелтон претендуют на награду ATP в номинации «Прогресс года», тренер Алькараса – «Тренер года», Зверев – «Возвращение года»

ATP объявила претендентов на свои ежегодные награды по итогам сезона. Прогресс года: Янник Синнер; Бен Шелтон; Кристофер Юбенкс; Маттео Арнальди.

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