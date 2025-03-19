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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казанда һава судноларын кабул итү һәм чыгаруга чикләүләрне бетерделәр

Казан аэропортында һава судноларын кабул итү һәм чыгаруга чикләүләр алынды, вакытлы чикләүләр гамәлдә булган чорда запас аэродромга Казанга рейс ясаган бер самолет китте, дип хәбәр итте Telegram-каналда Росавиация вәкиле.

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