Казанда һава судноларын кабул итү һәм чыгаруга чикләүләрне бетерделәр

Казан аэропортында һава судноларын кабул итү һәм чыгаруга чикләүләр алынды, вакытлы чикләүләр гамәлдә булган чорда запас аэродромга Казанга рейс ясаган бер самолет китте, дип хәбәр итте Telegram-каналда Росавиация вәкиле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии