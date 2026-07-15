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ИА Регнум

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Вице-президент Аргентины назвала сборную Англии «пиратами-захватчиками»

Вице-президент Аргентины назвала сборную Англии «пиратами-захватчиками»

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль перед полуфиналом чемпионата мира по футболу против сборной Англии назвала англичан «пиратами-захватчиками» и заявила, что встреча имеет для страны особое значение.

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