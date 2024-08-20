Открылся прием заявок на участие в программах «Большие гастроли» и «Мы — Россия» 19 августа. Обе программы входят во Всероссийский гастрольно-концертный план, о чем сообщила Министр культуры Ольга Любимова в своих соцсетях.
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