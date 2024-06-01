Желающие проститься с Заворотнюк выстроились в очереди у Покровского монастыря

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк выстроились в длинные очереди, чтобы проститься с ней. Около Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве десятки человек ожидают возможности проводить артистку в последний путь.
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