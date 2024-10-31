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Исследование показало, что электрические вентиляторы не способны снизить температуру тела пожилых людей в условиях сильной жары

Исследование показало, что электрические вентиляторы не способны снизить температуру тела пожилых людей в условиях сильной жары

Физиологи опровергают эффективность вентиляторов для пожилых людей в жару Группа физиологов из Исследовательского отдела физиологии человека и окружающей среды Оттавского университета провела исследование, результаты которого были опубликованы в JAMA.

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