Вольтамперметр на базе ESP8266 с записью данных в лог и передачей их по сети Интернет

Обратите внимание: Как заработать в интернете легко 100-200 рублей с телефона. ﻿﻿Главная страница Сегодня мы собираем вольтамперметр на базе безе ESP8266; оснащен модулями: INA226, модуль реального времени, цифровой датчик температуры, сенсорный экран, SD-карта для хранения журналов, модуль WI-FI, контроллер управления силовыми клавишами.