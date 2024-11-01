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Царьград

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Почему нужен закон о школьной форме в России? Малофеев объяснил на конкретном примере

Почему нужен закон о школьной форме в России? Малофеев объяснил на конкретном примере

Основатель Царьрада Константин Малофеев объяснил, почему в России необходим закон о единой школьной форме.

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